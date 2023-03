Persiguen a Lenín, no a Correa

Diario El Clarín publicó en su edición del jueves anterior que “a Duarte… la ayudaron el correísmo, [y] sus aliados en la inteligencia cubana”. Obviamente, con el auxilio de la Embajada Argentina en una operación orquestada desde Venezuela. Y dado que Duarte abandonó la embajada en un vehículo venezolano luego de un ‘asado’, es claro que se trata de una estrategia transnacional en la cual argentinos, cubanos y venezolanos nos vieron la cara de pen... a 18 millones de ecuatorianos. Acuerdo transnacional para pasarse por el Arco del Triunfo la soberanía del Ecuador.

Y ni siquiera dudar de la participación del prófugo. La verdadera devoción que esta señora siente por él es correspondida con su absoluta confianza. Tal como ilustran Mónica Almeida y Ana K. López en la biografía del monstruo, al inicio de su gobierno: “Para aliviar la carga en los nombramientos, le pidió a sus íntimos de la Católica encabezados por María Duarte, que elaborasen las listas de funcionarios públicos del Guayas”. O sea… ella los nombró.

Así nos pagan los cubanos el plan de $ 30 millones que ‘importó’ 1.000 médicos de ese país el 2013; y las 560 casas con un valor de $ 16 millones donadas por el cleptómano en julio del 2016. Decisiones que dejaron sin trabajo a nuestros médicos y sin casas a nuestra gente. ¿Alguna ley lo permite? No. El COIP manda que disponer arbitrariamente de dineros públicos se sanciona con 13 años de cárcel. Pero Fiscalía -para variar- insiste en su estrategia de no acusar a Correa y mantenerlo con “sentencia única”, a fin de que pueda anularla y volver al país libre de culpa.

El potencial hidroenergético del río Coca es de 700 megas, pero construyeron una central de 1.500. Y así, casi duplicaron el precio subiéndolo de $ 1.779 millones a $ 3.200 millones. Pero nos distraen de lo esencial y no enjuician a quienes se beneficiaron del sobreprecio -Correa y Glas- sino a quienes supuestamente se repartieron la comisión de $ 76 millones, como los Inas. Un perjuicio cercano a $ 1.000 millones es mayor que uno de $ 76. Aquí o en la China. ¿O no? Sin embargo, Fiscalía persigue a Lenín y no a Correa. ¡Plop!