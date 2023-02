Luego de la liberación de JR por un recurso de ‘habeas corpus’, el presidente dijo que no iba “a poner en riesgo la seguridad de los ecuatorianos por la actuación corrupta de una fiscal y una mala jueza”, atribuyendo la culpa a ambos.

Se equivoca, señor presidente. La culpa de la hemorragia de ‘habeas corpus’ concedidos en el país, -Glas incluido-, no es solo de los jueces. La Constitución no les da la competencia para conceder dicho recurso, pues claramente dispone en su art. 89, referente al ‘habeas corpus’, que… “Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia”.

¿Se entiende? La Corte Provincial de Justicia. No los jueces. No son ellos los habilitados por la Constitución para conceder los HC. Son las cortes provinciales. Pero… ¡oh sorpresa! Entra en escena “la mejor corte de la historia” y en su fallo No. 365-18-JH/21 dispone: “se entenderá que es competente para el conocimiento del referido ‘habeas corpus ’…cualquier… juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante”.

¿Quién armó el relajo? La tremenda corte, al ponerse a crear competencias interpretando a su antojo sin tener el poder de hacerlo.

Porque el intérprete “no crea un texto nuevo. El intérprete no puede dar al texto un significado interpretativo que el propio texto no pueda tolerar. El límite a la interpretación jurídica es el límite del texto jurídico”. (Barak, 2017). Si la Constitución dice “Corte”, los genios de la interpretación no pueden decir “jueces”.

Este es un problema que no teníamos. A los jueces se les ocurrió ponerse a dar ‘habeas corpus’ como pan caliente porque la CC lo permitió. La culpa es de ella.

Algo más presidente: art. 147, CRE. Son atribuciones y deberes… [del] Presidente… 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución…

Solo usted puede hacer algo. Esto tiene que terminar ya. Al diablo con el garantismo mal entendido.

La gente está primero que los delincuentes.