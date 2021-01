¿Comprando votos?

Sin lugar a dudas el Código Integral Penal es un cuerpo legal que debe de ser excluido de nuestro ordenamiento jurídico: hábilmente camufla la inexistencia de figuras delictivas bajo una extensa redacción; y es el instrumento de la impunidad para la descomunal variedad de delitos cometidos por la banda de prófugos.

-¿Qué te pasa? El COIP es “integral” …como el pan. Una norma penal “moderna”. -Ya. Pero… ¿por qué no tipificaron un delito electoral tan simple como la compra de votos? No. No me respondas. Eso es lo que hacían, y querían seguir haciéndolo. Si no, carece de lógica convertir la actividad electoral en una “Función del Estado” -poder absoluto e independiente al que nadie puede tocar-, sin reprimir los abusos de semejante poder. El Código Penal Alemán ilustra claramente esta idea: § 108b …Quien ofrezca, prometa, o garantice a otro regalos u otras ventajas para que …vote en un determinado sentido, será castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco años o con multa.

La semana anterior, como respuesta a un tuit mío recibí otro proveniente de la cuenta de Twitter @VEEDURIA21 que decía: “MILES de brigadistas con formularios regados por todo el país, en especial por las zonas rurales, pobres y olvidadas JURANDO q el LELO va a regalarles MIL DÓLARES”. ¡Qué bajo hemos caído! En nuestras narices una candidatura compra los votos a vista y paciencia de las autoridades… ¡Inaudito! El candidato llamado LELO por el autor del tuit, hace precisamente lo que tipifica como delito el Código Penal Alemán: prometer mil dólares para que la población “vote en un determinado sentido”. Está comprando los votos. Si el famoso e “integral” COIP tuviera una disposición similar, la Fiscalía podría perseguir este delito. Pero como no la tiene, es imposible. Quien sí debe intervenir es quien ustedes ya se imaginan: nuestro amado CNE. Y debe hacerlo mediante un comunicado al público diciendo que no crean en el engaño. ¿De dónde van a sacar mil dólares para cada uno? ¿De los celulares? Pero apuesto que no lo hará. No pues… le dañaría la compra de votos al candidato LELO.