‘Bye’, muerte cruzada

La idea de que el presidente “se queda gobernando 6 meses por decreto” en caso de decretar la muerte cruzada, solo es narrativa urbana de desinformados actores políticos, ya que hay una disposición especial en la ley electoral, que en su parte pertinente dice: “En el caso de… haberse decretado, por parte del Presidente de la República, la disolución de la Asamblea Nacional… El Consejo Nacional Electoral podrá disponer que las elecciones se realicen en un plazo menor a noventa días…”.

Igual, que tenga listo el decreto de ‘muerte cruzada´, pues tendría que darse una de las causales del art. 148, que permiten al presidente “disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.

El juicio político es una función que compete a la Asamblea. No hay arrogación de funciones al iniciarlo. Tampoco ha obstruido el Plan Nacional de Desarrollo. Y la obstrucción hubiera tenido que ser además, reiterada, frecuente. Lo cual tampoco ha sucedido. Solo queda la grave crisis política. “Y” conmoción interna. Funcionarios de gobierno han dicho en televisión nacional que se requiere una de las dos. Pero la Constitución dice “Y grave crisis…”, no “O grave crisis”. La grave crisis política “Y” la conmoción interna deben ser simultáneas, no como cree uno de los ministros. Y hay grave crisis política, pero no conmoción interna. Entonces -salvo que Iza vuelva a incendiar Quito- no puede el presidente disolver la Asamblea hoy, por ninguna de las causales constitucionales. Y lo del decreto sobre el escritorio… no pasa de ser un ‘bluff’ ministerial, al no saber por qué es imposible redactar un decreto.

Es insólito que un país entero dedique dos años a presionar al presidente -ofendiéndolo incluso en redes sociales- para que haga algo, lo cual nadie ha tenido la acuciosidad de verificar que realmente puede hacer.

‘Bye’ muerte cruzada. A buscar otra vía.