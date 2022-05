La del 98, sí... pero reformada

JR tiene dos condenas por asesinato. Que se encuentre fuera de la cárcel, es -bajo cualquier argumento- simplemente impresentable pues los asesinos están en la cárcel y no en la calle.

Somos un chiste. Pero el chiste de Correa, que nos dejó haciendo esto con su Constitución, que no es sino parte de un macabro plan continental. Vean la carta de Castro a Chávez: “…Hugo… para lograr acabar con el imperialismo yanqui tenemos que hacer las cosas bien… Lula está trabajando en Brasil y las FARC las has animado tú… los pobres son mayoría… acusa a la democracia de todos los males… aprende a manejar la ignorancia… No te preocupes por los ricos y clase media; 80 % de pobres es lo que necesitas… Por todos los medios mantén mayoría en la Asamblea, mantén a tu lado a la Fiscalía. Compra a los militares… corrómpelos…”.

Por eso es que el bodrio de Montecristi prohíbe toda reforma parcial. Pero tenemos que salir de esto, y la única salida es la reforma total, consultando la vigencia de la Constitución del 98, pero reformada. Estableciendo como valor de fondo, el bien común sobre los derechos del delincuente: “En caso de que la acción del gobernante hubiere producido daños sociales de tal magnitud, que afecten el bienestar general, los derechos individuales cederán ante el bien común y no se aplicará el principio de irretroactividad de la ley para que estos delitos puedan ser perseguidos y juzgados en forma retroactiva. Quien manipulare o disfrazare las normas jurídicas en perjuicio del bienestar colectivo, será sancionado con cadena perpetua”.

Y para poder enviarlo por siempre a una celda, la condena al narcotráfico y al terrorismo: “El Ecuador es un territorio de paz que condena toda forma de terrorismo, guerrilla, narcotráfico o la adhesión a foros ideológicos internacionales que los promuevan. La violación de este precepto y cualquier otra forma de relación del Gobierno o de las agrupaciones políticas con dichas actividades, dará lugar al enjuiciamiento penal por traición a la patria y el impedimento de participar en las elecciones”.

Solo la consulta del art 444 nos salva antes de las seccionales.