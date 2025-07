Paul E. Palacios | ¿Hay oasis de seguridad?

La seguridad global, y no solo en nuestros países, está amenazada por el crimen transnacional

Con la inseguridad que vive nuestro país, tendemos a pensar que hay sectores indemnes a ella. A veces creemos que la solución es levantar murallas en las urbanizaciones o blindar carros, los que pueden. En la relatividad de las cosas, sí, agrega un poquito de seguridad, pero no resuelve el problema.

Cuando el avión se cae no importa si vas en ‘business’ o económica, aunque vayas tomando vino adelante, igual te recogerán con espátula. Un pensamiento similar debe trasladarnos al resto del mundo. ¿Entonces hay que irse porque pensamos que otros países son más seguros?

Parece que la cangrena va infectando todo. Por ejemplo, hace pocos días un diario europeo publicó alarmado que los guardias penitenciarios en las prisiones de puertos importantes están sufriendo amenazas y atentados. La descripción de las amenazas es similar a las que reciben en nuestro país los mismos funcionarios. En Madrid, hace pocos días, en un lugar tan céntrico como el barrio El Retiro, se produjo un sicariato. En Los Ángeles, las protestas son atentados vandálicos, con un perfil exactamente igual a las ‘protestas’ de Santiago en 2019 y Quito en 2019 y 2021. ¿Coincidencias? No lo creo.

La seguridad global, y no solo en nuestros países, está amenazada por el crimen transnacional, donde son tuerca y tornillo con la política extremista. Pero ahora este par tienen muchísima mejor capacidad para ejecutar acciones delictivas transnacionales, movilizar recursos y opinión.

No hay oasis de seguridad en nuestro país, y en ningún lugar del mundo lo habrá si es que no existe una política transnacional de extinción de esta nueva amenaza, que ya no solo implica desestabilizar un gobierno, sino que destruye el tejido social, la vida cotidiana de cualquiera y en definitiva la supervivencia de cualquier comunidad.

Esto va a ser posible si es que movilizamos organizadamente a la sociedad en cada localidad, pero además si se trabaja en conjunto como Estados.

¿Vamos a sacrificar libertades? Parece que así será al menos por un tiempo, pero esto no se va a resolver con medias tintas y exhortos de bondad.

Sí es posible hacerlo.