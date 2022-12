Sermón de las siete (7) palabras del 2022

El número siete (7) tiene una historia que lo rodea. Siete los pecados capitales. Siete días dura la fase de la Luna. Suman siete los planetas visibles (Mercurio, Júpiter, Saturno, Marte y Venus) y los cuerpos visibles (Sol y Luna). Siete los días de la semana y las maravillas del mundo. La Lira de Apolo consta de siete cuerdas. No sobra mencionar los siete años de vacas flacas y de vacas gordas.

Este año 2022 que termina presenta, a mi modo de ver, siete palabras simples y/o compuestas que tendrán amplio desarrollo en el 2023, en Ecuador y en el mundo.

Veamos:

Cambio climático: La emisión de gases de efecto invernadero ha aumentado. Dichos gases se generan por la quema de combustible fósil, cambios del suelo para cultivos, la producción de energía y también por causas naturales, como el aumento de la población, tala de árboles, acumulación de desechos, derroche eléctrico, entre otros. Vendrá una alteración en la radiación, movimientos de tierra y actividad volcánica. El camino: sembrar árboles y cuidar océanos.

Metaverso: Las nuevas generaciones nacen en un mundo digital. Se desarrollan en el mundo nuevas tendencias comerciales y sociales que no podemos evitar. Importante conocer los conceptos de realidad virtual y realidad aumentada. Existen nuevas profesiones que deben ser observadas, dado que en otras partes más desarrolladas están allí enfocados. El camino: no quedarnos atrás en enseñanza pública en estos aspectos y apostarle a ese nuevo mundo en los negocios.

Cero covid: En Oriente se creó una política estricta que fue criticada a nivel mundial por represiva. Ya China para el 8 de enero de 2023 permitirá el regreso del turismo sin soportar cuarentena. Lo oriental comienza a estar muy de moda no solo en cocina o restaurantes. Llegará mucho comercio chino. El camino: estudiar aspectos positivos y negativos de la cultura china. Algún día nos servirá.

Trabajo híbrido: Las personas no quieren volver a la oficina física todos los días. Eso no quiere decir que no quieran trabajar. El tiempo de transporte comenzó a ser valioso. Está de moda oír pódcast en el carro. El ser humano ya no quiere perder tiempo. El camino: acomodarse a la nueva forma de vida laboral.

Inflación: Los precios altos son producto del encierro, de la emisión de billetes a nivel mundial para ayuda social y de la guerra. Debemos estar atentos a que las cantidades etiquetadas en los productos no bajen y el precio se mantenga como una forma de prevenir la inflación.

España, por la gravedad, saca hoy de nuevo un plan de ayudas. La ayuda no puede ser emitir dinero de nuevo. El camino: la gente trabajadora siempre ha tenido trabajo.

Guerra: El papa Francisco señaló que había comenzado la Tercera Guerra Mundial. Siempre preparados. Estamos lejos de esas tierras. El camino: tener terreno verde es una buena idea.

Pereza social: Ya no gustan las aglomeraciones de gente. Quedarse con pereza en casa es rico. Leer. Los documentales gustan. La rebeldía social es una realidad. El cansancio del postureo. El camino: medir bien los espacios para estar hiperconectados e hiperinformados y que la pereza no gane.

Madrugar, estudiar, trabajar y divertirse: ese es el verdadero camino.

Buen 2023 para todas y todos.