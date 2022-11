Spinoza en el parque México (I)

Hay libros que hay que releer varias veces. No por la dificultad de entenderlos sino por el universo de sentido que abren. Imposible dar cuenta de tantas experiencias, intelectuales y vitales, de una sola vez. Es el caso de Spinoza en el parque México, de Enrique Krauze (Tusquets, 2022), de cuya reciente aparición me advirtió Xavier Michelena y que, por una coincidencia de trabajo académico pude encontrar en un lugar inesperado de Monterrey, N. L.

Conocía por supuesto a Enrique Krauze como historiador de México y de América Latina, intelectual político liberal, autor de múltiples libros que son de necesaria lectura para descifrar lo que nos pasa en la región, director en fin de la revista Letras Libres, que, por lo menos para mí, es de obligada lectura los domingos para saber lo que está pasando en el planeta, desde el análisis de fenómenos políticos como el agotamiento de las democracias liberales, la invasión rusa a Crimea y las consecuencias para nuestro mundo hasta revisiones críticas de literatura, cine, arte, historia. No hace falta sino añadir que Letras Libres es la sucesora de la revista Vuelta, fundada por Octavio Paz en 1976 en plena Guerra Fría y que fue insignia del pensamiento liberal, malentendida y denigrada muchas veces, sobre todo por la izquierda intelectual europea y latinoamericana, cuyos dogmas son de acatamiento ancilar.

Lo que no entendía era qué hacía el filósofo judío del siglo XVII, “ese hombre quieto” según Borges, “que está soñando en extraño laberinto” y que tuvo la extraordinaria fortuna, como me ha reiterado tantas veces Iván Carvajal, de que “No le turba la fama, ese reflejo/De sueños en el sueño de otro espejo, /Ni el temeroso amor de las doncellas. / Libre de la metáfora y del mito/ labra un arduo cristal: el infinito. /Mapa de Aquél que es todas sus estrellas”, deambulando por el casi centenario parque México del ex -Distrito Federal.

El libro de Krauze es su biografía intelectual. Es decir, la biografía de nuestra época desde los 60 del siglo pasado hasta nuestros revueltos días. Comienza desde mucho antes: cuando su abuelo judío, en ese parque, predicaba a Spinoza, es decir más de veinte siglos de historia desde los conflictos de la Modernidad europea. ¿Cómo tanto en una vida? Es una de las claves del libro que procuraremos mostrar.