La batalla de Ucrania

Pasado el mes de la invasión rusa de Ucrania es necesario un balance de lo que está en juego, sobre todo ahora que la información de las diarias tragedias de lo que les está ocurriendo a los valientes y sufridos ciudadanos de ese país centroeuropeo, amenaza con volverse rutina y poco a poco a perder su condición de testimonio hiriente de la brutalidad armada. Algo de lo que pasa con nosotros: los primeros cadáveres colgados o con la cabeza cortada espantaron y movilizaron brevemente a la opinión pública; hoy no pasan de ser titulares de página roja.

En primer lugar, los ucranianos no luchan solamente por la libertad y la democracia de su país sino por la libertad y la democracia, valores del mundo occidental. Se trata pues de una agresión deliberada y sin escrúpulos contra personas que practican los valores occidentales.

Los regímenes comunistas del siglo XX y los actuales autoritarismos del XXI que utilizan sus métodos, comparten el desprecio por el individuo y por su opinión. Toda una generación de jóvenes y no tan jóvenes que utilizan adictivamente las redes sociales, Twitter por caso, para expresar acertada o no acertadamente su punto de vista, están de más en ese tipo de regímenes que solo acepta la sumisión incondicional y no lo que considera veleidades. Retorna 1984 de Orwell.

En segundo lugar, la invasión de Ucrania termina con tres décadas de "pax americana" equivalentes a globalización, a la que estamos acostumbrados y en la que crecieron los nacidos desde los años 90. Lo advirtieron Brzezinski, Kissinger, Huntington y, desde el inicio de la guerra, Harari, Fukuyama. Lo dice ahora el presidente de la mayor gestora de fondos de inversión del mundo BlackRock, Larry Fink con activos de 10 billones de dólares: retorno de las empresas a sus países de origen o cercanos, reorientación a gran escala de las cadenas de suministros, inflación, cambio de fuentes energéticas, subida de tipos de interés, disminución de empleo. La invasión "marca un punto de inflexión en el orden geopolítico y macroeconómico mundial".

La batalla de Ucrania es la de Occidente