Nikki Halley (exembajadora ante la ONU), Mike Pence (exvicepresidente), Donald Trump (expresidente), Ron De Santis (gobernador del estado de Florida), Tim Scott (senador por Carolina del Sur), Vivek Ramaswamy (empresario), Asa Hutchinson (exgobernador del estado de Arkansas) y Larry Eder (presentador televisivo); uno de estos nombres que han declarado su intención de presentarse a las primarias presidenciales republicanas estará impreso en la papeleta electoral en noviembre de 2024.

No suele ser normal que un expresidente se presente a unas primarias, ya que los presidentes o son reelectos o se suelen retirar, pero Trump va a buscar llegar a la Casa Blanca para cumplir el máximo de tiempo posible de ocho años.

Aparte de eso, es una alineación de senadores, gobernadores y empresarios, todo muy normal dentro de una primaria presidencial. Hasta aquí todo bien. Lo que, yo al menos, no considero normal es que el partido demócrata vaya a presentar a Joe Biden para la reelección.

Si bien no es nada fuera de lo común que un presidente busque la reelección, pongamos un poco el foco sobre estos años de gobierno de Joe Biden. Múltiples caídas públicas, múltiples discursos en los que el reto (para él) era darlo y para los presentes, entender qué carajo quería decir. A Joe Biden le ha tocado ser presidente en un tiempo convulso, pero con todas sus carencias físicas es preocupante que sea la apuesta del partido demócrata para retener el poder. ¿No hay nadie con una cabeza más centrada, y que no parezca que va a morir en el poder, para poder presentarse a las elecciones? La primera idea que nos vendría a la mente sería la vicepresidenta Kamala Harris, pero ella también parece no estar del todo bien, ya que muchas veces parece estar alcoholizada cuando hace apariciones públicas.

¿Tiene sentido presentar a unos candidatos más errantes que funcionales, con un índice de popularidad bajo (alrededor del 38 %) y que no parecen estar bien de salud en general? Normalmente, sí.

¿Por qué sí? Un presidente en poder tiene más fácil ser reelecto que un candidato por conocer, ya que sabes qué estás votando. Pero Trump era presidente cuando perdió contra Biden, ¿no? Efectivamente, pero los cuatro años de Trump fueron tensos y el electorado norteamericano pensó que un candidato más de perfil político, y que les hacía acuerdo de la época Obama (tranquila, sin sobresaltos) era el camino a seguir. Biden parte con esa ventaja, pero también con todas las desventajas anteriores, y en unas elecciones con tanta exposición mediática es muy fácil hacer publicidad negativa de lo mal que está Biden para seguir en el poder.

Yo no compro la idea de que no hay candidatos buenos en el partido demócrata para tener que presentar a Biden. No compro la idea de que Biden es lo mejor que pueden presentar. Tampoco compro la “tradición” de que si el presidente quiere repetir, automáticamente el partido se cuadra ya que en los 80 Carter, siendo presidente, fue retado a primarias, que ganó escuetamente y al final no fue reelecto.

Estados Unidos necesita un liderazgo claro ante los retos geopolíticos presentes, y desde fuera Biden no parece estar a la altura de los tiempos convulsos.