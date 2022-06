Dos de los 10

De las 10 demandas de la Conaie, hay dos que me interesa puntualizar brevemente, porque son condiciones ‘sine qua non’ para el bienestar.

Salud, una exigencia hasta natural y deseable que se cumpla, no solo para la comunidad indígena sino para todos los ecuatorianos. El presidente declaró la emergencia en el sector y la ministra de Salud aseguró la compra de los fármacos del Cuadro Básico de Medicamentos e insumos de uso general, y lograr el 100 % de abastecimiento para seis meses. Pero al mismo tiempo, ahora en la Asamblea Nacional -desatinados para todo- reviven el proyecto de Código de Salud archivado hace un año, donde se agregan terapias, educación, medicinas y promociones de índole ideológica, como lo es la de género, y que adicionalmente contravienen una sentencia constitucional y la ley que regula la interrupción voluntaria de embarazo en caso de violación. Es decir que presionan el presupuesto del Estado porque han decidido, por ejemplo, que los niños sean libres de cambiarse de sexo en etapa de pubertad, o anticonceptivos sin consentimiento de padres de familia, por encima de casos como diabetes, cardiovasculares, gastrointestinales, desnutrición crónica infantil, que son las causas numero uno de la visita a un centro médico y compra de medicina. Y ojo, el 32 % de niños desnutridos son indígenas.

Educación, otra arista vital para el desarrollo individual y productivo del país. ¿Qué niño no anhela perseguir sus sueños? ¿Quién no quiere encontrar mejores profesionales para sus empresas? ¿Qué gobierno no quisiera tener mejores emprendimientos e innovaciones? ¿Qué comunidad no quisiera tener ejemplos e inspirarse de personas perseverantes de su barrio? De acuerdo a los datos abiertos de la Dirección Nacional de Análisis e Información Educativa, las inscripciones en instituciones educativas han disminuido desde el año 2015. Consta ademas que hay una baja matriculación en los años iniciales y en el bachillerato. Esto no es un problema solo de los indígenas sino del Ecuador; adicionalmente, sin atender en forma apropiada a madres embarazadas y los primeros 1.000 días del niño, no podremos aspirar a que se cumplan las preguntas iniciales de este párrafo.

De ahí, que salud y educación van de la mano. Además, los datos reflejan que tienen menos acceso a educación los montuvios, de ahí afroecuatorianos. Entonces, cuando se exige educación pluricultural, ¿qué quieren decir? ¿Que todo el Ecuador conozca la cultura indígena quichua, o están pensando en las otras culturas con menos oportunidades como los montuvios, secoyas, Awá, etc.

Brevemente, el tema económico es vital, porque sin recursos económicos no hay inversión social, y una vez mas se evidencia que la dirigencia indígena pide sin conocer que, por ejemplo, consentimiento informado previo y participación ciudadana en Minería e Hidrocarburos son dos temas que la Corte Constitucional falló a favor de ellos, en el primero es la Asamblea la que tiene ya 12 años sin redactar lo resuelto; y en el segundo, la Presidencia está haciéndolo en menos de un año.

En esta guerra entre el bien y el mal, en todo sentido, apoyemos con conocimiento aquello que es un reclamo legítimo para ellos y para el resto de la población.