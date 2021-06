Ransomware: arma letal cibernética

Me sorprende que noticias acerca de un poderoso virus inventado para destruir y hacer daño no sea materia de preocupación en Ecuador. En algunas naciones los ciberdelincuentes han comenzado a apoderarse del sistema de cómputos creando pequeñas, medianas y grandes víctimas. Propósitos: impedir el acceso a la información del afectado sin distinción; puede ser persona, empresa, universidad, institución pública, etc., y pedir rescate para poder nuevamente ingresar. El valor del rescate depende del tamaño de la víctima, si es pequeña exigen 10.000 dólares y si es grande, millones. Ellos trabajan desde Rusia, China e Irán, son protegidos por el gobierno de esos países. No es un virus reciente, ya tiene algún tiempo; lo nuevo es la frecuencia de ataques y los montos exigidos. Las últimas semanas Estados Unidos ha sufrido muy serias y costosas acometidas. Paralizaron una tubería de distribución de gasolina, algunos estados estuvieron sin combustible, hubo hileras de carros esperando el turno en las gasolineras; la escasez ocasionó aumento en el valor de adquisición. Asimismo atacaron un hospital pequeño y la alcaldía de una ciudad que tiene apenas 10.000 habitantes. Irónicamente Estados Unidos se ha quedado rezagado en prepararse para las guerras cibernéticas que comienzan a ser realidad. Los piratas han ingresado a los archivos del Pentágono, a los de Microsoft, donde tiene información muy confidencial. Como manifiesta la noticia a continuación, Ransomware se ha convertido en una crisis mundial.

https://www.france24.com/en/tv-shows/tech-24/20210315-microsoft-cyber-attack-turns-into-global-crisis

Sorprende que Estados Unidos no se haya preparado con toda la tecnología que tiene. Hoy se apresta a tomar muy en serio la citada amenaza. Ha acusado a China y Rusia de patrocinar a los ciberdelincuentes.

Ecuador no estará libre del Ransomware. El sistema financiero de nuestros países, las grandes y medianas empresas deben prepararse, también las instituciones del Estado. En este enlace hay un video de 24 minutos explicando este virus letal: https://www.youtube.com/watch?v=-HWuHAAUo4M