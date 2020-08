COVID y las libertades individuales

Las medidas tomadas por gobiernos de todo el mundo han sido consideradas por unos como autoritarias, y correctas por otros. Los que cuestionan opinan que el Estado no debe meterse en la vida de las personas, diciéndoles qué hacer y no hacer en el área de salud y diversión.

En ningún país el rechazo es tan grande como en Estados Unidos, donde se defienden las libertades individuales a rajatabla. Pretender irse contra la libertad de expresión o los derechos individuales es imposible que ocurra, habría que cambiar la Constitución. En ese país no se puede ordenar la cuarentena ni multar a quienes no la aceptan, sí se pueden cerrar los sitios públicos. Hay gobernadores, máxima autoridad en los estados, que no están convencidos de que la mascarilla sea indispensable para evitar el contagio; algunos de los que por meses estuvieron renuentes, han aceptado la importancia y están ordenando su uso en sitios públicos cerrados.

Recientemente almacenes y restaurantes de cadenas han decidido obligar a los clientes a usarla. Días atrás un pasajero en una empresa de aviación comercial rehusó usar mascarilla y fue bajado del avión.

En ese país hay una posición irreconciliable entre los demócratas que propugnan medidas draconianas para acabar con la pandemia y los republicanos que consideran que el Estado no tiene por qué meterse en la vida privada de las personas. El presidente Trump agrava la delicada situación al, frecuentemente, dar mal ejemplo y hacer severas críticas a los expertos que exigen a los ciudadanos protegerse, en lugar de apoyarlos.

¿Cuál es el resultado de la confrontación? Estados Unidos tiene más del 25 % del total de contagiados del mundo, teniendo menos de 5 % de la población mundial. El número de muertos es superior al de los soldados que participaron en la guerra de Vietnam, también al de la I Guerra Mundial. Con tan desastrosos resultados hay que aceptar que se ha manejado muy mal la pandemia. Irónicamente es un país que por su poder económico y tecnológico debió estar entre los menos golpeados.

¿Es permitido tener gobiernos autoritarios que buscan el bien común?