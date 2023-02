Estimado Aquiles Álvarez

Al momento de escribir estas líneas se ratifica su triunfo contundente a la Alcaldía de Guayaquil. Ha quedado demostrado que las dádivas no compran votos, que el TikTok no reemplaza a las propuestas, que un candidato no se vende como un producto comercial, que las encuestadoras nuevamente fracasaron y que una mala gestión pasa factura.

Son muchos los desafíos que tendrá usted que enfrentar durante los próximos cuatro años de su gestión. Desde solucionar los problemas financieros que atraviesa la Municipalidad, concluir las obras que se encuentran pendientes, el reorientar un modelo de gestión de la ciudad hacia la planificación y, principalmente, concretar en programas, acciones y obras su visión de “Reconfigurar a Guayaquil con una nueva estructura urbana y rural que permita resolver problemas heredados por una falta de planificación territorial, social, ambiental, económica y cultural; permitiendo incrementar las fuentes de empleo, seguridad urbana y mejorar la calidad ambiental enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, tal como lo definió en su plan de trabajo.

Hay algunas acciones urgentes que deberá tomar en la ciudad, entre ellas el contar con un plan integral y multimodal de movilidad que se oriente a dar solución al cada vez más grave problema de tránsito. El devolver a la ciudadanía la confianza en recorrer la ciudad sin miedo a ser asaltada o asesinada. El desarrollar más espacios públicos que sean atractivos, asequibles, incluyentes y seguros, con más árboles y menos cemento. El articular la ciudad con el territorio. El definir un plan cultural con espacios barriales y con una verdadera protección de su patrimonio arquitectónico. El tener un plan de manejo ambiental responsable que incluya la desaparición de las canteras que se encuentran dentro de sus límites urbanos. El recuperar el centro de la ciudad actualmente degradado, sin descuidar a los extensos sectores marginales que aún claman por servicios.

Todos quienes vivimos en Guayaquil estaremos expectantes de su gestión y esperamos que sea exitosa, por el bien de la ciudad.