Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Premium

Fernando Insua Romero | Sin gritos, ayudemos a esta UCI

Avatar del Fernando Insua Romero

Si una UCI pediátrica necesita donaciones para funcionar es que el sistema ya está colapsado

Hay una imagen que debería perseguirnos más que cualquier pelea política: la de un hospital público en Ecuador, el Vicente Corral Moscoso, pidiendo donaciones para su UCI pediátrica. No para ampliar un ala nueva ni para comprar tecnología de punta, sino para cosas básicas: cánulas, guantes, medicamentos, suturas. Insumos que deberían estar garantizados en cualquier sistema de salud que funcione. Mientras tanto, el país grita. Gritan los políticos en redes, los bandos señalándose entre sí, las autoridades ante cámaras, indignadas por fallas que ya son parte del paisaje. Y en medio de ese ruido, un cartel sencillo, con un dibujo que evoca la ternura, pide ayuda para que niños en cuidados intensivos puedan respirar mejor, ser monitoreados, recibir antibióticos. Niños que no saben de disputas, de campañas, de culpas heredadas ni de excusas administrativas.

Por años el sistema de salud ha sido botín, trofeo, espacio de reparto, vitrina de propaganda. Hospitales inaugurados con cintas y discursos, pero sin mantenimiento. Presupuestos que servían más para anuncios que para abastecer bodegas que, al ser abastecidas, fueron a financiar el estilo de vida de unos cuantos. Hoy la realidad nos golpea sin maquillaje: si una UCI pediátrica necesita donaciones para funcionar es que el sistema ya está colapsado. Tal vez el único punto de partida posible es otro: reconstruir la salud pública como prioridad nacional. Pero mientras esa reconstrucción llega -porque debe llegar- hay algo inmediato que sí podemos hacer como sociedad. El hospital ha difundido la lista de insumos que necesita con urgencia: cánulas de alto flujo pediátricas, circuitos de monitoreo, catéteres, guantes estériles, tirillas de glicemia, antibióticos, soluciones, suturas; donaciones que pueden hacerse directamente en el área de cuidados intensivos pediátricos del hospital.

Aquí ya no hablo de ideologías ni de bandos, sino de comunidad; de empresas que pueden aportar, de ciudadanos que pueden ayudar. Porque hay niños que no pueden esperar a que los adultos se pongan de acuerdo. Niños con toda la vida por delante, pero hoy frágil, sostenida por máquinas y por decisiones que otros toman. Y esos niños silenciosos, vulnerables, luchando por vivir, son el verdadero ¡Nuevo Ecuador!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Un freno legal y real a la extorsión

  2. Roberto Aguilar | Cosas que pasan con gentuza a cargo

  3. César Febres-Cordero Loyola | Electrochoque para los GAD (I)

  4. Fernando Insua Romero | Sin gritos, ayudemos a esta UCI

  5. Rubén Montoya Vega | La otra superpotencia

LO MÁS VISTO

  1. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  2. Colombia prohíbe por 30 días ingreso terrestre de arroz local tras escalada comercial

  3. Crédito del Biess al 2,99%: Cómo aplicar a la tasa de interés más baja hasta ahora

  4. Educación anuncia el calendario escolar 2026: fechas de inicio y cierre de clases

  5. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

Te recomendamos