Quién te cuida a ti

Podría escribir de muchas cosas que nos han sacudido estos días. La falta de medicamentos en los hospitales es algo que indigna hasta lo más profundo, y más cuando se sabe que sí hay fármacos, pero se caducan por frenos burocráticos que están matando a niños con cáncer. Podría hablar del silencio sobre la inseguridad que abruma a los guayaquileños, porque no son números fríos y no “se matan entre ellos”. Es una sensación de abandono, miedo y desinformación que nos tiene paralizados.

Podríamos conversar sobre la soledad que enfrentan los periodistas de este país, expuestos a denuncias por hacer su trabajo y sin un gobierno que los respalde. Esta semana, el caso de Dayanna Monroy llegó a instancias internacionales. También podríamos hablar del fallo histórico en Colombia en favor de la libertad y la seguridad de las mujeres y, por qué no, del feriado en Ecuador y los incentivos para salir a recorrerlo.

Pero en un acto de honestidad conmigo, prefiero dedicar unas líneas a compartir esa frase que he dejado de lado. Amarnos de adentro hacia afuera. Que a pesar de todo lo que pasa alrededor, no podemos dejar de reconocer lo que somos, de no permitir que el exterior nos invada y que las personas dominen nuestras emociones. Que disfrutemos de lo sencillo y dejemos de preocuparnos por aparentar.

Está bien sentirnos bien. También está bien sentirnos mal. Está bien reír, llorar y mandar al carajo a alguien si nos da la gana. No está bien simular ser perfectos, cohibirnos y agradar a los demás a costa nuestra, aunque sea por compromiso.

Está bien que nos demos tiempo para nosotras, está bien que en ese tiempo queramos estar solas, está mucho mejor que nos miremos al espejo y nos digamos esto mirándonos: no está bien cuidar de todos menos de ti.

Por eso hoy, en un intento de catarsis, he utilizado esta columna para recordarme esta necesidad básica de atenderse y de hacerse cargo de una misma. Mirar adentro, sacarte del hoyo, tramitar tus afectos y tus temores. Si esperaban otro tema, les ofrezco mis disculpas.