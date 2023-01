Rafael y la pregunta 1

Cuando Moreno convocó a una consulta popular, Correa tenía motivos para oponerse. Con el quiebre de la pandilla, Moreno no podía aspirar a un gobierno viable si la gente que dejó Rafael a cargo de las instituciones, continuaba en el poder. Quién mejor que Moreno, que fue parte del plan original, para comprender que con Glas en la vicepresidencia, Serrano en la Asamblea, Baca Mancheno en la Fiscalía y Pólit en Contraloría, el correísmo mantenía lo que resume su norte político: poder e impunidad. Con su proyecto en juego, tenía sentido que Correa realizara una gira nacional para oponerse a esa consulta. La pregunta hoy es: ¿qué sentido tiene que se oponga a la actual?

Cualquiera que haga política con un mínimo de responsabilidad promovería el debate respecto a las preguntas de la nueva consulta. En mi caso, aún tengo dudas, como por ejemplo en la conveniencia o no de reducir asambleístas. Son temas que merecen meditarse con detalle. Pero si hay una pregunta fácil, es la uno. ¿Quién en su sano juicio puede oponerse de manera tan radical a la extradición de narcotraficantes?

Recordemos que la pregunta de la extradición no solo involucra delitos vinculados al narcotráfico, sino que se refiere en general a delitos transnacionales. Es decir, delitos que, aunque se hayan cometido en Ecuador, tengan algún tipo de repercusión en otros países. Citemos como ejemplo el caso del excontralor Pólit. Según la justicia de Estados Unidos, este habría recibido coimas en Ecuador y habría usado esos recursos para comprar bienes en ese país. No fue necesario extraditar a Pólit, ya que él huyó a Miami sin pensar que serían los mismos gringos quienes lo llevarían a los tribunales. De aprobarse la pregunta uno de la consulta, personajes como el excontralor podrían ser extraditados. Por eso esa pregunta no solo pone nerviosos a los capos del narcotráfico, sino a quienes hayan participado en delitos relacionados a la corrupción, como el lavado de activos.

¿Por qué Rafael promueve el NO en la pregunta uno? Por muchos objetivos que tengan en común, el caudillo no está protegiendo a los capos del narco. Está protegiendo a los suyos.