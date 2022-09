El mensaje de Chile

En un acontecimiento multitudinario Chile acaba de votar “no apruebo” a la nueva constitución política elaborada por la asamblea constituyente designada popularmente. Esta lección que acaba la deben recoger los países donde se pretenden instaurar regímenes dizque de izquierda. Ecuador es uno de estos países en donde sin el análisis debido se puso en vigencia la Constitución de Montecristi y que según sus autores debía durar 300 años. Al poco tiempo se dejaron ver sus fallas, las cuales atentan contra su devenir de progreso. Existen instituciones que no cumplen ningún papel para nuestro desarrollo, como el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, que solo crean más hiperpresidencialismo, más control sobre la justicia para colocar jueces y fiscales que vayan a servir no a la justicia sino a intereses personales y a favorecer la impunidad. Se hizo desaparecer la bicameralidad para dar paso a una asamblea que es copia de lo que se hizo en Venezuela y que ha demostrado poca capacidad intelectual, jurídica y ética, con apenas un dos o tres por ciento de aceptación ciudadana. La Constitución de Montecristi creó un Estado plurinacional con justicia propia, sin tomar en cuenta que Ecuador es una sola nación. Solo queda dar paso a la opinión de sectores académicos que entienden el problema en su real sentido, por encima de intereses o propósitos palaciegos, que por eso sostienen que el presidente de la República debe convocar a consulta popular para preguntar al pueblo si quiere que en lugar de la carta política en vigencia rija la Constitución de 1998, y no se le vaya a hacer preguntas coyunturales, parches que pueden ser negados dado el “maquiavelismo” de nuestra clase política. Que la consulta no coincida con las elecciones próximas. El pueblo está cansado de la clase política, a la que ve incapaz de atender y solucionar los problemas nacionales. Un mandatario pasa a historia por la puerta ancha al tomar decisiones con la mirada puesta en el futuro de su país. Lasso debe estar convencido de esta realidad, sus colaboradores igual y no solo servir para hacer declaraciones, muchas vacías, intrascendentes. Chile demostró que todo se puede con el apoyo de la sociedad. En Ecuador si se puede hacer lo mismo. ¡Hagámoslo!