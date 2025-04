Andrés Isch: Con valor y con valores

A puertas de la segunda vuelta presidencial hay que elegir con dos criterios fundamentales: valor y valores.

Valor para tomar las decisiones correctas. Quienes gobiernen deben priorizar el bien común por sobre su proyecto político o imagen personal. Corregir los problemas estructurales lleva tiempo y los frutos de ese esfuerzo no serán de cosecha inmediata. Se necesita convicción sobre un actuar que supere a egos y vanidades.

Priorizar a los más necesitados exige una priorización del uso de recursos públicos a partir de indicadores de impacto. Por ejemplo, la necesidad de eliminar subsidios a los productos (combustibles) y usar ese dinero para subsidiar a los más pobres es una idea que aterrará a consultores políticos pero que es fundamental para cerrar brechas entre los que más y menos tienen. Achicar el Estado para eliminar gasto superfluo enfrentará al presidente a fuertes estructuras burocráticas, pero es una pelea que no se puede dejar de dar. Lo mismo con la urgencia para modernizar la legislación laboral y poner por delante a los desempleados por sobre quienes defienden el ‘statu quo’.

El próximo presidente tiene que tener valor para enfrentar a las mafias. La guerra contra los carteles y la minería ilegal debe sostenerse, pero también sumarse una contra las estructuras criminales enquistadas en el Estado, que han exprimido la cosa pública en perjuicio de los más débiles.

Y el próximo presidente tiene que gobernar con valores, fomentando acuerdos mínimos de convivencia. No podemos pedir un futuro mejor si este no es compartido por la mayoría de los ecuatorianos. Hay que ser capaces de definir aquello que no es negociable (honestidad, respeto, tolerancia, solidaridad, responsabilidad personal) y aquello por lo que estamos dispuestos a luchar, como la libertad, la paz o la capacidad de poder construir un proyecto de vida propio y volverlo realidad.

La confrontación por intereses políticos tiene que terminar este 13 de abril. En adelante, somos nosotros quienes debemos poner las condiciones en las que queremos que crezcan nuestros hijos en lugar de estar sometidos a las que nos impongan unos pocos. Con valor y con valores.