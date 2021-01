Por esta vez, que no sea obligatorio votar

No resulta descabellado que debido al rebrote y al no poder tener a la presente fecha un antídoto al muchas veces mortal virus que nos acosa, exigir que las autoridades correspondientes emitan una resolución urgente: que por esta vez el sufragio no sea obligatorio y por tanto, el certificado de votación no sea exigible para ningún trámite burocrático. De esta forma, solo acudirían a sufragar las personas a las que verdaderamente nos preocupa que nuestra nación sea dirigida por personas que hayamos discernido, están mejor preparadas para conducir los destinos del país.

El pueblo ecuatoriano ha dejado de estar bien informado. Los diarios y revistas, desde el año 2006, han visto disminuir su circulación por haberse encarecido sus costos y por la imposición del IVA a la importación de papel. Pocos son los que auscultan los diferentes medios que ofrecen las alternativas digitales. Las personas de la tercera edad e incluso menores, iríamos de buen agrado a sufragar si percibimos que hay menos riesgo de contagio, caso contrario vislumbro una alta ausencia el día de elecciones.

Ec. Jorge Tigrero Quimí