Turismo y casinos

La entrevista de diario Expreso (27.05.2021) a Niels Olsen, nuevo ministro de Turismo, solo trata de asuntos administrativos, cuando lo fundamental es la estrategia general que va a enrumbar al Ministerio.

Todavía hay gente que plantea una estrategia válida para Florida o el Caribe, que es básicamente playera-hotelera, con razón, porque tiene un sinfín de playas “hermosas”, con palmeras, aguas cristalinas y hoteles de lujo a precios económicos, tal como ofrecen los miles de folletos y afiches de promoción. Además están cerca de los mercados de demanda. Con razón, no ofrecen lo que no tienen, como lo que tiene Ecuador.

Pero en nuestro querido país (de copiones), las mentes políticas y burocráticas piensan al revés. Quieren promover el turismo playero-hotelero que no tiene la menor posibilidad competitiva, ni hablar de que está lejos de los mercados de demanda.

Lamentablemente, los hoteleros, a través de la politiquería mandan en Ecuador y buscan desplazar a lo que realmente busca el turismo mundial “de nueva onda”, que es la megadiversidad, la diversidad cultural y biológica. Esa no se ve, peor se siente, desde las ventanas hoteleras, sino sumergido ‘in situ’, en las comunidades remotas.

Para este verdadero futuro turístico de Ecuador existen miles de ofertas de pequeños emprendimientos no-hoteleros y que tienen una creciente acogida.

Que los hoteleros sigan promoviendo el turismo urbano y de negocios es algo completamente aparte.

Esperamos que el nuevo ministro enrumbe a esa realidad y no piense en meter en Ecuador a los casinos, que lo único que hacen es promover la contaminación con gente ávida-adicta al dinero. No existen casinos sin mafia, igual que no existe minería que no contamina.

Federico P. Koelle D