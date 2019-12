“Torre de Babel ideológica”

Zafarrancho de combate. Cada cual escoge su trinchera; esperan que termine la refriega, y por no decidir por los intereses del país, se defienden con la canción que tarareaba el inquieto anacobero: “- Yo no se nada. -Yo no estaba ahí. -Si algo pasó. Yo no estaba ahí. Este epílogo les calza como anillo al dedo a los protagonistas del último “desastre de protesta”, porque denigraron lo que es protesta; las representaciones de las tribus del pasado creen que aún están en el pasado, por lo que, al igual que algunos cómplices políticos robolucionarios, que por mantener su estatus de líder en su predio, ya se proclaman hasta futuros presidentes del Tahuantinsuyo, pero perjudican el desarrollo económico del Ecuador.

Entre sus múltiples ideologías de protesta no existe la paz, porque no se entienden entre sus protestantes, y lo afirman al no poder exponer soluciones, a cuestiones sencillas El progreso del país, está en no seguir perjudicando al sistema judicial, queriendo ser juez y parte en el escogimiento de las autoridades de control, jueces generales y de superintendencias.

Ing. Salvador C. Loffredo