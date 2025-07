No soy partidario de las protestas y manifestaciones que se realizan con fines e intereses más personales que de interés general. Pero el reclamo de varios gremios en defensa de los derechos adquiridos, si serenamente se analizan, son justos y de interés común. Se realizaron en días anteriores en las principales ciudades del país para exigir que se derogue la ley que dispone que las jubilaciones sean cuando el afiliado o interesado cumpla 75 años mínimo, comprendiendo esta inconstitucional disposición a aquellas personas que iniciaron sus carreras con la antigua ley, lo que por sentido común no es justo y vulneran sus derechos. Es cuando la Corte Constitucional debe declarar la nulidad de este atentado contra el derecho adquirido, pues ninguna ley, decreto u ordenanza pueden ser para lo pasado, siendo de esta manera que la razón asiste legalmente a quienes han demostrado en las calles su desacuerdo con esta disparatada ley. Si los legisladores quieren que esto rija, deberá ser para lo venidero, para quienes hoy toman un trabajo, sabedores de que deben cumplir, para jubilarse, la edad de 75 años por lo menos. Si no hay tal derogatoria, deberá dictarse el respectivo reglamento, expresando desde cuándo y para quiénes regirá la ley. No sé, pero se me ocurre que los enemigos del Gobierno, que están incrustados con piel de oveja como funcionarios o asesores, lo que buscan con estas medidas es desacreditarlo para que su popularidad se venga abajo y así soñar con el retorno de las mafias de la década perdida.

Edmundo López