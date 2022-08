Sociedad igualitaria

Una sociedad que no respeta a sus ancianos y no cuide a sus niños no merece existir. Un país que no aprovecha la mano de obra femenina en condiciones equitativas e igualitarias que los hombres se convierten en una sociedad con una extremidad amputada. Por eso la importancia de la educación financiera desde casa: ni la mujer es esclava de la cocina y tareas de hogar ni el hombre es cajero automático; ambos son un equipo, los mejores socios estratégicos de vida. La clave en lo posible es no ser dependiente de ninguna persona ni emocional ni financieramente, para poder tomar las mejores decisiones y materializar la igualdad de derechos y oportunidades. Si me remonto al pasado vemos que un paleontólogo tuvo la suerte de encontrar huesos de hace 1.000 años con un fémur curado o soldado, claro ejemplo de civilización ya que la sociedad antigua hizo un paro en la vida para curar al vulnerable y no se quedó abandonado en el camino. Hoy una sociedad evolucionada es donde hombre, mujer, alto, bajo o vulnerable tienen las mismas oportunidades de progresar con sus características anatómicas, étnicas , sexo o género, y mejorar su condición de vida. No esperemos que nazcan nuevas resoluciones de organismos internacionales para tomar acción. Que las mejores prácticas de vida las haga cada uno en su círculo de influencia, dando ejemplo.

Lic. Gunnar Lundh