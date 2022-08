Felicitaciones, recordado Galo Martínez Leisker, por recibir tan digna condecoración. De la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Caballero, impuesta por el presidente constitucional de la República del Ecuador, Guillermo Lasso.

Te conocí por los años 1970/80, cuando ejercía mis funciones en la empresa Acero Comercial y tú llegaste también al departamento de Ventas y Mercadeo. Eras un joven muy formal, observador, equilibrado, buen oyente y con una amplia sonrisa. Fuiste el benjamín de la empresa y muy querido por todos. Siempre demostraste gran respeto y empatía por los demás. Los principios éticos y morales que se percibían en ti, desde esa época, quedaron confirmados ahora con tan alto reconocimiento.

Muchos, sobre todo los enemigos de la verdad, dirán “se le van a subir los humos”, pero no, tú eres del grupo de las personas de honor, de las que no se envanecen, sino que reciben con humildad esta designación como un compromiso más para servir a la patria. Tienes como aliada a la palabra escrita, la mejor y única arma que no mata, sino que engrandece, cuando proviene de la nobleza de alma y mente.

¡Siempre fuiste un Caballero! Eres el de siempre, ejemplo de integridad y perseverancia; luchando con ahínco por la libertad y la verdad, aunque duela. Nunca te dejarás vencer y sé que bajo tu dirección continuará brillando la honestidad,

¡Diario EXPRESO seguirá siendo sinónimo de libertad de expresión!

Myrna Jurado de Cobo