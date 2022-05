Sin sentido lo que veo

El país toca fondo. A nuestro pueblo lo educaron con el menor esfuerzo, así surgió la palabrita avispado: no hagas fila, coima, haz trampa o roba; eso da más frutos a corto plazo. La televisión se dedicó a educar con novelas baratas y a crear superficialidad. No se enseña valores y principios, solo vulgaridades y chismes, se entrevista a delincuentes y sus abogados (democracia mal entendida) que solo confunden. Se sacó del aire el programa de Carlos Vera, uno de los contados con criterio y análisis, porque (decían) que el rating era bajo. Nuestra sociedad se acostumbró a ver basura. Un país crece económicamente con exportaciones y para ello hay que planificar el futuro agrícola industrial, que es nuestra fortaleza. El circo político y corruptos de la Asamblea y partidos políticos nos distraen de lo importante, y si agregamos la impunidad de delincuentes y corruptos, seguiremos encerrados en sus miserias. Qué hacer: educar bien, más programas de debates serios y con altura, bien informados, que cuenten también con académicos extranjeros. Traer asesores internacionales en áreas productivas y seguridad. Que los derechos humanos no sean solo para los que los incumplen. Pedir proyecciones serias a los gobernantes. Basta de creer que el país vive en democracia, eso no existe cuando un pueblo no se educa; no se responsabiliza con deberes y obligaciones. Que las leyes no se interpreten a favor de delincuentes y corruptos. Corten ese discurso democrático que nos hunde cada día más.

Nicolás Crespo Jurado