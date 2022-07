Señor presidente, reorganice su gobierno

Después de hacer campaña por casi una década por la presidencia de la República, el electorado creía que usted tenía personal calificado para ejercer cada ministerio y sus asesores, pero ha sido lo contrario. En los meses de su presidencia no ha podido cumplir sus promesas. Usted no escucha las críticas del periodismo y del pueblo: la mayor parte de los que están en su gobierno son correístas. Así, con el Ministerio de Salud no hay medicina en los hospitales en toda la república, sean del gobierno o del IESS. Usted en su campaña entregó medicina e insumos a todos los hospitales de la nación. Al vicepresidente le delegó y cumplió en forma total; sus sugerencia no las acató. Debe designar a un médico que tenga experiencia y título de cuarto nivel en administración de hospitales, y nombrar una comisión especial con las universidades y los colegios de médicos a nivel nacional. Hay descontento nacional de la ciudadanía. En el Ministerio de Educación está una correísta y por ello la educación está peor que en los gobiernos anteriores. Se ofreció abrir las escuelas cerradas; no se han reparado los locales escolares y los padres de familia salen a protestar pues no están aptos para los estudiantes. Señor presidente, debe convocar en forma inmediata un concurso de merecimientos para llenar vacantes de profesores, pero con título profesional de maestros; designar un nuevo ministro de Educación, eliminar los distritos provinciales, que los nombramientos regresen a los establecimientos educacionales, como también las matrículas; designar nuevos asesores que conozcan cada materia.

Gualberto Arias