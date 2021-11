Revisar políticas en telefonía celular

Una vez publicada mi queja a través de estos importantes medios independientes, Movistar procedió a restituirme los valores del excedente con que, por error, se me había perjudicado puesto que por 7 meses nunca se me había hecho el descuento que por tercera edad me correspondía. Aunque en esta ocasión mi malestar fue personal, cabe decir que representa el sentir de una enorme cantidad de usuarios (carentes de voz) frente al sinnúmero de abusos que se vienen cometiendo en algunas operadoras, especialmente en contra de los adultos mayores que, bajo ningún concepto, debemos ser excluidos de este beneficio y, menos aún, tratados en forma discriminatoria, considerando que, como ecuatorianos, nos asisten los mismos derechos.

Confiamos en que este impase sirva de lección y se trate, en lo posible, de mejorar este importante servicio, dando un trato justo a todos quienes, en una u otra forma, aportamos económicamente a su sostenimiento. Es oportuno y prioritario que se revisen las políticas aplicadas en las mencionadas empresas, contribuyendo así al bienestar de la ciudadanía y a la tan consabida paz que todos anhelamos.

Fabiola Carrera Alemán