¿Reúne todos los requisitos?

Señor juez multicompetente, atentamente comparezco ante usted para comunicarle que el día menos pensado voy a asaltar un banco, cuyo nombre y dirección me reservo para que mi acción delictiva tenga todo el éxito posible. Con este antecedente, y con fundamento en lo que prescribe el art. 89 de la Constitución, y porque sospecho que puedo ser detenido (sin razón alguna), solicito a usted cortésmente se me conceda anticipadamente un 'habeas corpus', precisamente para precautelar mi derecho a la libertad que consagra la Carta Magna. No está por demás sugerir a usted, señor juez, que puede dictar cualquier otra medida alternativa, como por ejemplo presentarme ante su autoridad cuantas veces sean necesarias con todo el botín sustraído de la entidad bancaria. Además, como usted comprenderá, temo que padezco una enfermedad catastrófica que me hace acreedor a dicho beneficio. La cuantía es indeterminada. Para cualquier notificación señalo como mi domicilio, cerca del banco que voy a atracar, y designo como mi abogado a mi distinguido amigo que reside en los Estados Unidos de Norteamérica. Sírvase proveer (salvo error u omisión).

Dr. Guillermo Pérez de Castro