Resultado de las elecciones: juicio político al presidente

Conocidos los resultados de las elecciones y de la consulta popular, el Gobierno, al perderla, recibió un duro golpe, lo que se tomó como falta de respaldo popular y triunfo de la oposición, que empezó una campaña contra el presidente Lasso y su gobierno, señalando ausencia de gobernanza, incumplimiento de ofertas de campaña, hacer caso omiso a las demandas ciudadanas en salud, educación, trabajo, y que la inseguridad que vivimos, como consecuencia de actos delictivos que se cometen a diario, afecta las actividades económicas y la tranquilidad ciudadana. Se sumó la noticia de que estaría inmerso en actos de corrupción, pues su cuñado Danilo Carrera formaría parte de una organización narcodelictiva albanesa por su relación con Rubén Cherres, procesado por actos delictivos. Esto ha puesto al primer mandatario en aprietos políticos: la Asamblea (legisladores de UNES, PSC y otras tiendas políticas) ha decidido enjuiciarlo políticamente por estimar que existirían evidencias de encontrarse inmerso en dichos actos. El llamado al diálogo del ministro de Gobierno para evitarlo no tuvo eco por lo que la oposición llevaría al mandatario al banquillo de los acusados, aunque según mandato constitucional su conducta no encuadraría en las causales señaladas en el art. 129 de la CRE para su enjuiciamiento. Y para que aquello prospere debe pasar por el filtro de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre su admisibilidad conforme dispone la misma CRE. No se descarta la posibilidad de volver a las calles para presionar. La ciudadana teme que la situación desencadene violencia y se repitan los Octubre 2019 y Junio 2021, con los perjuicios económicos que encierran.

Oscar Solano Prendes