Regímenes regres-mentirosos-corruptos-totalitarios-asesinos-narcos

Con la narcopolítica y sin resguardo policial murió Villa como prócer del 10-08-1809. En 2017 Correa no podía ganar sino con fraude. Moreno era manejable e indígenas, gremios, políticos y empresarios lo ungieron en Carondelet y listo. Se burlaron del país y e Páez en las calles. En Argentina gracias a Dios no controlan la Cámara N. Electoral. No eliminaron a Milei porque lo subestimaron a él y al pueblo. Uno lo llamó “fenómeno barrial”. El fraude fue con el Estado candidato con dos puntos del PBI, guita y asesores de Lula para Massa, restaron 5 % de los votos; uno pidió desaparecer boletas y amañaron los debates. Todo esto y más ocurre aquí, más CNE con apagón, dignidades a dedo y candidatos avalando el fraude como en Madurozuela. El plan B es la desestabilización con funcionarios y legisladores que son mayoría, como aquí: la no-Justicia, violencia en las calles con los K y P. A Macri le tiraron 14 toneladas de piedras y lo callaron. Aquí, Moreno no dejó que Glas lo serruche, siguió el robo y luego el golpe de 2019. Al camarada Lasso chao con golpe en 2022, Asamblea y CC. Con las “Fuerzas del Cielo de Dios”, Argentina es hoy Luz de América y del mundo. Geert Wilders no pudo ser primer ministro en Países Bajos. Que Trump sea presidente con su pueblo frente a Ka-mala y los obscuros-globales. O chao a la libertad, la democracia y a Occidente, con regres-mentirosos-corruptos-totalitarios-asesinos-narcos y su botín Madurozuela.

Juan Carlos Cobo Rueda