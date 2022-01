Recomendaciones para manejo de la COVID

A quienes han recibido por lo menos dos dosis de cualquiera de los biológico que se están aplicando, en caso de infección por la nueva variante sugerimos mantener la calma y llamar al médico de confianza. El tratamiento es sintomático. Por ningún concepto debe automedicarse. En la mayoría de los casos con afectación leve, el uso permanente de mascarilla, aislarse por lo menos durante 5 o 7 días y no salir innecesariamente es más que suficiente.

En los transportes públicos trate de no hablar y use correctamente la mascarilla, preferentemente KN95 o doble mascarilla quirúrgica. Como medidas generales: distanciamiento social, evitar aglomeraciones, líquidos abundantes, reposo, buena alimentación y tomar 15 minutos de sol entre las 8 y 10 horas, por lo menos pasando un día. Lo más importante para el manejo en casa es contar con un oxímetro de pulso para el monitoreo constante de la saturación de oxígeno, midiendo la PO2, que nunca debe ser menor de 93; lo contrario podría significar que hay necesidad de administrar oxígeno y pedir una tomografía de alta resolución de torax para ver si existe o no afectación pulmonar; también pedir exámenes específicos e inmediatamente llamar al especialista para que trate el caso. Hay que poner la dosis de refuerzo a los mayores de 40 años cien días después de puesta la segunda, y quienes no se hayan vacunado, que lo hagan. La mejor prueba de efectividad de las vacunas es que más del 70 % de no vacunados que se infectan van a UCI y podrían morir, frente a solo 10 % de vacunados, en los cuales la mortalidad es casi nula, de acuerdo a lo que demuestran la mayoría de estudios a nivel mundial.

Dr. Francisco Plaza B.