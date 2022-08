Reclamos a CNEL

Ayer recibí la nueva factura de CNEL, otra vez con un error de lectura. El día de la lectura del mes de junio, cuando nos fue indicado que ingresaba el personal a la medición, nosotros en la casa procedimos a tomar foto para luego poder comparar con las mediciones hechas por CNEL. 1.- La factura de junio fue de una lectura promedio por 1.760 kWh, que no coincide en las matemáticas; la lectura anterior era 8.044 kWh. El día del cambio de medidor la lectura era de 8.052 kWh y el día que se procedió a realizar la lectura mensual, el nuevo medidor marcaba 6 kWh, lo que multiplicado por 80, daría un valor de 1.120 kWh. 2.- La factura de junio recibida indica que la lectura anterior fue 5 kWh, cuando fue 6 kwH y la actual, es decir, el día que se tomó la medición, de 18 kWh. Por lo tanto la lectura total del mes es de 960 kWh 3.- Con estos nuevos errores, se puede a su vez comprobar, una vez más, que la lectura de abril de 2.800 kWh estaba errada y fue la razón por la que presenté mi reclamo. 4.- Desde abril he ido pagando valores que no corresponden a las lecturas pues CNEL no ha refacturado y todos los meses sigo recibiendo las facturas como que tengo deuda pendiente y envían a los señores de orden de corte. Agradeceré la refacturación inmediata de las planillas de los meses de abril, mayo, junio y julio, para ya dar por terminado este problema.

Mario Costa Stracuzzi