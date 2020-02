Sin reactivos para análisis clínicos

Ha sorprendido la enfática afirmación de la principal del Ministerio de Salud, al informar que el país está en condiciones de enfrentar al coronavirus, que se cuenta con los reactivos necesarios, etc. Los que diariamente buscamos atención médica en los centros de la Seguridad Social -particularmente en el Teodoro Maldonado Carbo-, padecemos desde hace mucho tiempo la frecuente falta de medicamentos y carencia de reactivos para exámenes clínicos, con que los médicos puedan diagnosticar y llevar los tratamientos que requerimos. Los resultados de los análisis nos los entregan incompletos en química sanguínea, y en remedios ni Complejo B, Wafarina, Paracetamol. Nunca hemos estado tan desabastecidos como ahora. Y la situación será peo, también en insumos básicos como guantes, mascarillas, etc.; no hay, por lo que a veces se suspenden o aplazan cirugías. Se rumora que la situación se ha agudizado, que el año va a ser muy duro, que se adquieren en pequeñas cantidades porque no hay plata. Casi siempre no hay existencias. Los médicos no pueden protestar porque les costaría los puestos. Los tentáculos de cierto partido político tienen a cargo las áreas financiera y de recursos humanos; estamos a su merced Gobierno y ciudadanos. Más atención se da a otras carteras que a Salud. Y nos salen con que están en condiciones de enfrentar al coronavirus, cuando en la misma China hasta ahora no hallan solución.

Isabel García Peralta