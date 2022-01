Hoy quiero hacer eco de repetidas interrogantes que hace más de un año viene haciendo Alfonso Espinosa de los Monteros, quien pregunta: ¿cuándo queman la droga incautada? Por reportes de encargados de cuidar el alcaloide capturado en varios operativos (Policía Antidrogas), sabemos que esta llega a un poco más de 210 toneladas solo durante 2021. Quienes vivimos asediados por el narcotráfico y queremos una mejor suerte para nuestros hijos y nietos, preguntamos quién responde por las 600 muertes violentas registradas hasta hoy y a cuántas toneladas llega lo incautado en tantos años de zozobra. La ministra de Gobierno tiene obligación moral de proporcionar un comentario más serio al respecto. No es justo que mientras el Estado sigue endeudándose en millones para equipar a nuestra Policía especializada, con helicópteros, lanchas rápidas y comprando radares para vigilar el traslado de droga por vía marítima, acá en tierra, a lo mejor no existe la seguridad necesaria para que no desaparezca. Con traficantes de droga que se matan en las calles y otros que entran y salen de las cárceles como de su propia casa, nuestros diputados deben mostrar si les queda un poco de moral, encausando una ley que castigue severamente a jueces y fiscales, que parecen no quebrar un plato, liberando a sus clientes. Y mientras transcurre el tiempo inexorable, esperemos que don Alfonso no se vaya a cansar de seguir preguntando a las autoridades ¿cuándo queman la droga incautada?

José Emilio Ruiz Ortiz