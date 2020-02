Los profesionales de Milagro

Es preocupante que todos los campos estén ocupados por quienes nunca han residido en nuestra ciudad, que a profesionales de alto estudio no les den trabajo y les cierren las puertas. Así: cuatro abogados con título de máster se presentan a concursos mas no son aceptados, por cuanto no tienen ‘padrino’... Un grupo de ingenieros agrónomos que tenían la idea de hacer abono natural, pensaban si el Concejo Cantonal o el Centro Agrícola les podrían financiar esta labor, ya que a nivel mundial están solicitando que el abono sea natural y no químico, y el primer ‘sentenciado es el banano’. Esperemos que el Concejo Cantonal abogue por los profesionales milagreños a ocupar cualquier cargo para el que se han preparado.

Gualberto Arias