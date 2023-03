¡Presidente Lasso, cambie el rumbo del barco!

El barco llamado Ecuador que, por decisión del pueblo usted pilotea desde 2021, se encuentra a punto de naufragar. El gran oleaje de la degradación moral en todo el andamiaje político pretende hundirlo sin piedad. Cloaca humana que quiere adueñarse de él, avasallando todos los principios, leyes y tratados impuestos en la Constitución, que fue manipulada y alterada por las dos administraciones anteriores en beneficio propio. Presidente, siga el ejemplo de Bukele en El Salvador; luche sin descanso apegado a la ley. Para salvar a Ecuador revístase de liderazgo; que no le tiemble el pulso y utilice la brújula sin miedo ni horror, pero con honor. No tenga corazón de mártir ni de ingenuo, se combate el mal con determinación férrea, amor a la patria y al pueblo. En el corto tiempo que le queda dé vuelta al timón, a más de 180° y bote por la borda a los seudopolíticos. La Función Judicial, policial, tribunal supremo electoral, asambleístas y delincuentes tienen al país en caos. La base de Manta lo llama a gritos y usted no responde. La Constitución deja en el limbo a los que delinquen y encarcela a los que quieren sanar al país. ¿Por qué no la ha modificado? No permita subir al barco al caudillismo, comunismo, socialismo y autoritarismo; hay que luchar para implementar la cultura de la vida. Rescate a jubilados, personas de gran experiencia y calidad moral (como en Japón); ellos aportarán su sabiduría y conocimiento sin exigir latisueldos, como los politiqueros utilizados por las mafias para sus perversos fines.

Myrna Jurado de Cobo