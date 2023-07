¿Quiénes habrían sido los genios? ¡Porque son algunos!, que promovieron la pregunta de la consulta popular “de la extracción de petróleo en el Bloque 43 del ITT, ubicado en el parque Nacional Yasuní”. Este país ha sido administrado por pésimos gobernantes que no conocen de principios básicos de administración, planificación ni de metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo, peor hacer un análisis FODA. Hace unos 15 años el gobierno de la época condicionó la no explotación de cierta zona considerada intangible para que el país reciba una compensación económica de la comunidad internacional, pero fracasó en su intento. La pregunta planteada es de examen final y su respuesta es: si gana el NO, no pasa nada. Las personas que viven y trabajan allí conservarán su empleo y toda su infraestructura seguirá igual y hasta se puede hacer nuevas inversiones, cambiando activos fijos depreciados por el tiempo por mejores equipos. Pero si gana el SÍ, el próximo gobernante deberá buscar recursos frescos ‘para ayer’. Se perderán muchos empleos, habrá que desmontar la infraestructura instalada (los genios pusieron un año de plazo) y el costo de mano de obra de quien lo haga más la contaminación ambiental que se dejará le costará miles de millones de dólares al país, o sea a nosotros, que pagamos impuestos diariamente. El Estado dejará de percibir aproximadamente $ 1.200 millones al año. El IVA lo tendrán que subir del 12 al 15 %, eliminar subsidios (principalmente a gasolina y diésel); y el Estado obeso deberá reducir burocracia y gastos en educación, salud, seguridad. Lo peor es que la gente todavía no entiende que hemos tenido malos y pésimos gobernantes. Seamos sensatos: votemos NO.

Roberto Flores.