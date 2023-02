Voté por usted en las ultimas elecciones presidenciales en segunda vuelta y no por el otro candidato, porque este era la versión corregida y aumentada del más grande delincuente que gobernó este país por 10 años, que de seguro, tal como están las cosas, volverá amnistiado antes de fin de año y gobernara el país antes de 2025; porque con los resultados de las votaciones en las principales ciudades, tengo la impresión de que volverá al país antes de lo previsto, y lo peor, nuevamente a gobernar. Estoy profundamente decepcionado. ¿Cuánto se gastó solo en esta consulta popular? 10; 15; 20 millones de dólares. Este dinero gastado inútilmente hubiera servido para la compra de medicamentos para hospitales públicos del MSP e IESS. ¡Cómo deben estar de felices los narcopolíticos y narcotraficantes con la decisión que tomaron los ecuatorianos con respecto a la primera pregunta! Hasta me atrevo a decir que mis compatriotas lo hicieron en rechazo a su gestión de cerca de dos años. Siguen matando personas en el Puerto Principal y en las principales ciudades del país y sigue saliendo droga hacia el exterior. Nadie hace absolutamente nada. Ahora, ya el sector indígena despertó del letargo en que se encontraba, pues nadie se puso de acuerdo en las famosas mesas de diálogo. Cuidado y hay otra revuelta como las dos anteriores. Tenemos un Metro en Quito aún no inaugurado y que puede ser blanco de vándalos so pretexto de reclamos no resueltos.

Lo peor que le sucede al país es la calidad de políticos que tiene.

Roberto Flores