Es la peor carrera del mundo

¡Cuántas veces hemos escuchado estas palabras! “Es la peor carrera que puedes estudiar”, “la verdad no te la recomiendo por ningún motivo”, “ verdaderamente va a ser una pérdida de tiempo para ti”. Seguramente muchos se encuentran identificados y otros se incomodarán, pero si la carrera que estudias no te gusta, no la estudies. Muchas veces escucho: “no me gusta mi carrera, pero no quiero decepcionar a mis padres”, “terminaré la carrera, pero no me gusta”, “no siento que me identifique para nada, solo estudio para aprender”. Estudiar una carrera que no gusta es estresante. Aprender es un acto personal, nadie te puede hacer aprender, quizás te pueden motivar, pero al final eres tú solo y nadie más. Es importante tomar en cuenta esto porque gracias a ello vas a tener más claridad de tu vocación. Estudiar algo que no te gusta tiene consecuencias en la vida laboral: te puede aburrir el trabajo en lo que estudiaste. Terminas buscando otro empleo en algo que no estudiaste para sentirte bien o finalizas estresado en lo que haces. O no mostrarás nada de interés en tu trabajo y siempre lo harás por obligación, no con gusto. No serás nada productivo en él. Además no te sentirás seguro de lo que realices. Es mejor decir: me gradué en una carrera que no me gustó, pero la terminé para no dejar las cosas a medias y ahora debo buscar qué hacer con mi vida.

Mg. Roberto Camana-Fiallos