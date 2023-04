Los ordinarios son concedidos a ecuatorianos por oficinas del Registro Civil, igual embajadas y consulados en países extranjeros. Permite viajar al exterior, como países andinos, identificarnos como nacidos en Ecuador. Si diariamente se entregan 80 o más pasaportes, a $ 90, el Estado, al no proporcionarlos, pierde ingresos y no da la atención oportuna, inmediata, que requiere el usuario, mucho más cuando lo necesitan para asistir por enfermedad a otro país, por competencias, estudios, etc. De nada sirve la agencia virtual si todo va a demorar cuatro o cinco meses para su obtención. Lo que debe hacer el Mremh es sencillo, una resolución, dándole validez a los pasaportes caducados con la razón correspondiente y los motivos por los cuales no hay materia prima para extenderlo el mismo día. Esa razón tendrá que ir apostillada para que tenga plena vigencia en cualquier país, con costo mínimo, y pueda durar dos años hasta que se solucionen todos los problemas para la normal emisión de pasaportes. Se evitará trámites, molestias, hacer colas, contagiarse de covid, tanto personal del Registro como usuarios, y lo que nunca falta, la corrupción, porque si el tramitador cobra $ 400 como se ha denunciado, es porque tiene que pagar en el interior del Registro u oficina respectiva. Se debe investigar internamente, sacar al pésimo servidor que se enriquece a costillas del Gobierno.

Jorge Arámbulo