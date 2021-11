Los Papers de la Pandora

En un acto de generosidad mitológica Júpiter regaló a Pandora una caja en donde estaban encerrados todos los males. A ese baúl se lo conoce como la Caja de Pandora, que el curioso de Epimeteo, esposo de Pandora, abrió sin autorización alguna de su legítima dueña, provocando que se esparzan por el mundo todos los perjuicios que secretamente contenía el cofre y que posiblemente son los que padecemos ahora.

En estos días de realidad absoluta y no de leyenda, un Consorcio Internacional de Periodistas ha abierto otra arca a la que ha llamado Pandora Papers, que no contiene males sino “papers” (papeles), lo que ha generado un revuelo inusitado en la Asamblea, al punto que amenazan al presidente de la República con llamarlo a juicio político bajo el argumento de haber tenido “papers” al cuidado de la Pandora (esposa de Epimeteo) antes de su candidatura, durante la campaña electoral y en el ejercicio del poder. A su vez, el jefe de Estado afirma haberse deshecho oportunamente de todos los papeles, por lo que considera que no tiene nada que ver con la novísima Pandora Papers y menos aún con la mitológica Caja de Pandora.

Con la convicción de que este asunto pase a ser otra ficción, la Asamblea debe realizar lo suyo, pero que procure no hacer un papelón.

Dr. Guillermo Pérez de Castro