Somos un país de alto riesgo, no nos engañemos

Este diario publicó un artículo acerca de que nuestro país es de alto riesgo para las inversiones. Meses atrás lo mencioné y la situación no ha cambiado, se ha deteriorado. Hechos que ameritan ser mencionados: la relación inestable entre Gobierno y Asamblea, cuya mayoría no consideró el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones. Este mismo organismo aprobó por mayoría la ley de creación de nuevos impuestos y de amnistiar a los responsables de la revuelta de octubre de 2019, en que el país perdió más de $ 800 millones. En junio vivió otra revuelta parecida, propiciada por el mismo sector indígena, en que se perdieron más de $ 1.00 millones; y lo peor es que no hay responsables, con el agravante de que luego sus protagonistas, Gobierno y este sector, conversan para discutir 10 puntos en mesas de diálogo, desconociendo a gremios importantes como las cámaras, colegios de profesionales, universidades, etc. Los déficits presupuestarios, actos de corrupción y la orden de congelar fondos de cuentas de Ecuador en Luxemburgo por $ 391 millones por el caso Perenco, son otras situaciones de alto riesgo que podrían incluso complicar los pagos de intereses que debe hacer el país a los inversionistas que compraron sus bonos en el mercado internacional; aparte de la inseguridad jurídica permanente que vivimos, todo, herencia nefasta de los dos últimos gobiernos y para la que el actual debe tomar medidas radicales. El riesgo país siempre está al alza. Con esto quieren que venga inversión extranjera y se creen nuevas fuentes de empleo, donde delincuencia y narcotráfico son noticia todos los días.

Roberto Flores