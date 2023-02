Solo puedo ofrecer: sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor

Estas frases son célebres y entregadas a un pueblo asustado sin norte, casi en el despeñadero. Si hoy se las dijera a cualquier pueblo, no ganaría el candidato que las pronuncie. Los tiempos cambian, las sociedades son distintas y desde luego los verdaderos políticos saben cómo entusiasmar a sus electores. El hombre responsable hace lo que debe, a pesar de las consecuencias personales, a pesar de los obstáculos, peligros y presiones, y eso es la base de la moral humana. La política es casi tan excitante como la guerra y casi igual de peligrosa; en la guerra solo te pueden matar una vez, pero en la política muchas veces. Los hombres cambian de partidos por el bien de sus principios; otros cambian de principios por el bien de sus partidos. Las preguntas del referéndum ganaron, aun con una mayoría del No, no siempre el menos votado pierde. Perdiendo se gana. Como resultado tenemos una discusión entre los ciudadanos de qué valía y qué no, lo cual hubiera sido vetado sin el referéndum. El Gobierno debe seguir construyendo la organización administrativa y financiera del Ecuador; que no se encuentra en discusión. El Legislativo tiene que pensar como su última oportunidad y desarrollar las normativas que se necesitan. Los concejos elegidos a trabajar por el bienestar de sus localidades.

Ab. Franklin Lituma Manzo