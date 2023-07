Nula sinceridad incide en abandono de mascotas

A más de la poca importancia de esterilizar mascotas y contar con presupuesto para ellas, la falta de sinceridad en las personas es un factor importante que incide en su abandono. Cuando reciben como regalo una mascota, a pesar de que no les gustan en lo personal o no tienen espacio, tiempo, presupuesto o aceptación familiar para traerla a la casa, por no quedar mal la aceptan. Estos ‘regalos’ son abandonados en solitario en cualquier sitio, transformando su vida en un viacrucis de 24/7. O van al refugio de animales y ven a cada uno de ellos con mucha atención. Se les pregunta: ¿desea adoptar algún gato? Y responden: no, solo estoy viendo. Pero al primer descuido agarran al animal y salen en veloz carrera. Pocas horas después el animal es abandonado en una zona cercana para no ser reconocido por quienes presenciaron su rápida huida.

Este último escenario se dio hace dos días: un gato bebé de seis semanas fue sustraído y abandonado a dos cuadras del refugio. Lo atropellaron, y todo pasó en una hora en el mismo día. Cuando me topo con personas que solo se acercan a ver, les digo que si por algún motivo la mascota no es aceptada, por favor la regresen acá, donde sí es aceptada, para evitar sufrimientos al animal. La Biblia en Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ser sinceros ayuda millón a los indefensos.

Marysol del Castillo