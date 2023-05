Las nuevas elecciones nacionales

Mediante la muerte cruzada el pueblo ecuatoriano debe ir a las urnas para elegir asambleístas nacionales y provinciales, como también al presidente y vicepresidente de la República. Ahora pedimos al Consejo Nacional Electoral, que tiene la obligación de calificar bien a los candidatos por el bien del país. El CNE es culpable del problema político que estamos atravesando por no calificar bien a los candidatos; al no clasificar a los candidatos a la Asamblea, en donde participaron por lo menos un 30 por ciento de personas que tienen glosas, que deben por alimentos y juicios penales. Ahí tenemos el resultado. Ya hay un partido que ha expuestos que serán lo mismos candidatos que fueron cancelados; entre ellos existen varios que tienen glosas y es por ello no pueden ser candidatos. Por lo tanto el CNE no debe aceptarlos. El pueblo ecuatoriano ahora debe meditar y sufragar su voto pensando con el cerebro y no con el corazón, es por ello que no hay que votar por lo que se bota a la basura. Es por esta razón que tenemos gobernantes sin ninguna preparación para gobernar, por cuanto jamás han estado preparados para administrar un cantón o provincia. Conocemos a la Asamblea desaparecida, apenas tenía el respaldo de un 4 %, es decir el 96 % lo rechazaba. Si van ser candidatos, no debemos votar por ellos, pues gracias a ellos tenemos una delincuencia atroz y una economía sofocante.

Gualberto Arias Bonilla