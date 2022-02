Negar visa

País de Ripley. Se habla de incentivar el verdadero turismo; esto es puro cuento. Hace algunos días intentó sacar visa un amigo cubano residente en Nueva York que necesitaba pernoctar por siete días en Guayaquil. Habló con el cónsul de Ecuador, sacó los papeles y pagó lo que le dijeron que necesitaba. El famoso cónsul le indicó que no pierda el tiempo, que no le darían la visa. A un hombre que tiene un correcto y productivo trabajo en EE. UU. y que no se iba a quedar en Ecuador, nuestro país lleno de maleantes, drogas y con muchos extranjeros que vagan por las calles sin casa ni comida, peor trabajo, le negaron visa. Entonces, ¿quiénes deben visitarnos, qué criterio tuvo el cónsul para dar esa respuesta?

Martha Jurado Rodríguez