¡El mundo y la isla libre y democrática por 72 años!

La Formosa de los portugueses, españoles y holandeses, pasó a China en 1683. Japón la ocupó en 1895. Tras la II G. M. volvió a China y en 1949 los anticomunistas se refugiaron allí. Aislada por sanciones económicas y políticas del PCCH. Pese a ello, para varios países que sufrieron el socialismo en la E. Oriental, “es un país libre y sin COVID-19”. ¿Y en la meca de los semiconductores se juega la democracia y libertad del mundo? EE.UU. y 15 países han enviado ejércitos para frenar al dragón, no pudiendo hacerlo en la ONU de China y Eje Totalitario de Rusia y 134 países. En 1951 China invadió el Tíbet, controla Nepal, Afganistán con los talibanes, enfila contra India, Filipinas y amenaza a Australia. Dueña, prestamista y fábrica del mundo con la élite mundial. Sostienen y se aprovechan de los recursos de países con los Castro, Ortega, Chávez, Maduro, Correa, Moreno, Kirchner, Evo, Fernández, etc. Con desaparición a opositores. No les importa la miseria y crimen que sufren sus pueblos. PCCH con campos de concentración con defensores de la prensa y derechos humanos, credos, etc. Infiltran a gobiernos, medios, universidades, científicos, etc. El pívot Kanter de los Boston Celtics por la libertad del Tíbet: con amenazas de muerte en la web, fin de transmisión de los partidos de su equipo, ¿esclavitud para artículos de la NBA? EE.UU. ya tiene visos totalitarios. ¿China amo del mundo en Taiwán o Filipinas, India, Europa Oriental, M. Oriente, África, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Bolivia y el mismísimo EE.UU.?

Juan Carlos Cobo Rueda