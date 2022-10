Motos, pasolas y ‘scooters’, ¿peligro y muerte?

Miles invaden calles y carreteras. En enjambres las motos rebasan por izquierda o derecha como misiles, llevándose retrovisores, sin respetar señales. Si por desgracia se te avientan y no pudiste esquivarlas, ¿la culpa es del auto? El solo uno, no se cumple”. Un vecino en una calle principal y de día, ¿vio dos ladrones y/o sicarios? El de atrás se acomodaba la pistola y no era delivery. ¿La Policía no controla y hace requisas a la gente honrada? El SSXXI quitó las armas a los ciudadanos, que no pueden proteger sus vidas, la democracia y las libertades, en realidad ni la Policía, coartando su misión sagrada del art. C. 163 (regla de los nazis, bolcheviques, maoístas, cubanos;, en EE. UU. lo quieren imponer creando falsos positivos como el de G. Floyd). ¿En 36 horas, 20 asesinatos en Guayaquil y Durán? La gente pide al delivery hasta una aguja. Las pasolas y ‘scooters’ no necesitan matrícula, son eléctricos. ¿Deberían circular con cuidado y lo hacen como las motos? No a las bicicletas con motor a gasolina que contamina. El remedio de dos ruedas para evitar el auto y movilizarse rápido, es peor que la enfermedad, en ciudades con tránsito imposible, donde todos los días se suman miles de autos, motos, pasolas y ‘scooters’ del año. ¿Problema de dos ruedas que crece, creando smog, congestión, accidentes, asesinan y roban a 17M con total impunidad?

Juan Carlos Cobo Rueda