Porque mejoren las condiciones de nuestro hermoso balneario: Salinas

No sabemos hasta ahora cuál es el trabajo que deben efectuar los municipios en la península de Santa Elena, en especial en Salinas, que se supone es el mejor del Ecuador por sus playas, clima y por el turismo de los ecuatorianos y extranjeros que se jubilan en su tierra y pasan a vivir en el balneario. Sin embargo, nadie se preocupa del mantenimiento de calles, limpieza etc. Incluso existen una en que se ha quitado totalmente la capa asfáltica y parte del relleno, dejando sin terminar los trabajos, con el grave problema de las personas que tiene sus casas con frente a ellas y no pueden ingresar a sus viviendas. En la “ciudadela” La Milina, que no tiene una sola calle asfaltada, se supone que como lo indica la técnicas en estos casos, están trabajando en la canalización, pues todas las casas tienen solo pozo séptico. Parece que a ello no le dan la debida importancia, ya que existen grandes cantidades de tierra acumulada en la mitad, teniendo sus habitantes que dar algunas vueltas para poder encontrar por lo menos un paso que les permita ingresar a sus viviendas. Todos pensamos que debemos alejar a los políticos, y dar paso a personas responsables, que de verdad vayan a trabajar para el adelanto del balneario y la debida recepción a los turistas que lo visitan. Todos aquellos a quienes nos gustan la playa y el mar presionemos para lograr la salud de nuestro balneario.

Ing. Édgar Diminich M.